11.11.2019, 19:55
На заводе компании «Балтика» произошёл взрыв
ИА «Ореанда-Новости». На заводе пивоваренной компании «Балтика» в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. Есть пострадавшие, сообщает издательство «78.ru».
Сегодня, 11 ноября, в 17-30 поступил сигнал на пульт МЧС о взрыве на пивоваренном заводе. Сотрудники МЧС, ГУП ТЭК и скорой помощи выехали на место происшествия.
Взрыв произошёл на магистральном паропроводе. На месте происшествия медицинские работники осмотрели двух людей. У пострадавших обнаружены незначительные травмы. Мужчина от госпитализации отказался, у него были только порезы. Женщина, у которой были порезы и ожоги конечностей, была отправлена в больницу.
На заводе наблюдаются повреждение окон проходной пивзавода, возле здания были повреждены 4 машины.
Сегодня, 11 ноября, в 17-30 поступил сигнал на пульт МЧС о взрыве на пивоваренном заводе. Сотрудники МЧС, ГУП ТЭК и скорой помощи выехали на место происшествия.
Взрыв произошёл на магистральном паропроводе. На месте происшествия медицинские работники осмотрели двух людей. У пострадавших обнаружены незначительные травмы. Мужчина от госпитализации отказался, у него были только порезы. Женщина, у которой были порезы и ожоги конечностей, была отправлена в больницу.
На заводе наблюдаются повреждение окон проходной пивзавода, возле здания были повреждены 4 машины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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