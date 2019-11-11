Сегодня,поступил сигнал на пульт МЧС о взрыве на пивоваренном заводе. Сотрудники МЧС, ГУП ТЭК и скорой помощи выехали на место происшествия.Взрыв произошёл на магистральном паропроводе. На месте происшествия медицинские работники осмотрели двух людей. У пострадавших обнаружены незначительные травмы.у него были только порезы.На заводе наблюдаются повреждение окон проходной пивзавода, возле здания были повреждены 4 машины.