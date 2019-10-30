ИА "Ореанда-Новости" Город Набережные Челны, расположенного на территории Республики Татарстан, могут лишить статуса моногорода. К такому решению пришло министерство экономического развития Российской Федерации.

Причина, по которой второй по величине в республике город могут лишить статуса монопрофильного муниципального образования, заключается в том, что градообразующее предприятие КамАЗ теряет свою ключевую роль в экономике города. В 2015 году Набережные Челны были включены в перечень моногородов. Здесь около семидесяти процентов экономики занимает автомобильная промышленность, в частности, завод по производству тяжёлых грузовых автомобилей «КамАЗ». Руководствуясь привилегиями положения моногорода, в Набережных Челнах была создана территория опережающего социально- экономического развития (или ТОСЭР), которая подразумевает особый налоговый режим для её резидентов. Следствием стал приход в Набережные Челны порядка сорока предприятий и компаний, что позволило городу привлечь пятнадцать миллиардов рублей и создать свыше пяти тысяч рабочих мест.

Стоит отметить, что с 2015 года Набережные Челны получали от Фонда развития моногородов средства для развития инфраструктуры – всего было получено около трёх миллиардов рублей. Федеральное министерство экономического развития отметило этот город в списке наиболее динамично развивающихся городов на территории России. Эксперты считают, что лишение Набережных Челнов статуса монопрофильного муниципального образования может привести к тому, что город потеряет целый ряд привилегий и льгот, ранее привлечённые инвесторы могут покинуть город, а бизнес, который удалось развернуть на ТОСЭР, придётся свернуть.

Напомним, что Минэкономразвития РФ приняло решение пересмотреть список российских моногородов в следующем году в рамках новой государственной программы по их развитию.