ОРЕАНДА-НОВОСТИ Юрий Слюсарь - руководитель Объединённой авиастроительной корпорации сделал заявление о том, что подходят к основной стадии испытания новейшего российского самолеты МиГ-35.

Командующий ВКС РФ Виктор Бондарев два года назад пояснял, что МиГ-35 будет является основной боевой единицей среди легкий российский истребителей. На этом посту он заменит много лет стоящий на боевом посту Миг-29, выпуск которого был начат в 1982 году.

Некоторые технические характеристики самолета стали известны в 2017 году. Многие специалисты уже отменили основные отличная от предыдущих поколений. У истребителя кардинально изменено бортовое радиоэлектронное оборудование и программное обеспечение авиационных методов ведения воздушного боя. Помнимо этого, ожидаются усовершенствованный движок и значительно расширенный топливный бак.

По предварительным расчетам первые истребители поступят на службу вооружённых сил уже в следующем году. Массовый выпуск самолетов налажен и запущен в городе Луховицы.

Как поясняют эксперты, МиГ-35 — именно тот самолет который необходим России для доминирования в воздухе. Хотя формально по номенклатуре его причисляют к четвертому поколению, технические характеристики позволяют с уверенностью говорить что самолетам пятого поколения придётся потесниться. Инженеры решили не изменять форму фюзеляжа, доставшуюся от предшественника. Она использовалась годами, испытана в самых разных ситуациях и по сути является наиболее совершенной.

Все модифицированные элементы и новшества предоставляют большое увеличение запаса скорости, улучшают манёвренность, устойчивость перед средствами ПВО противника и т.д..

Один из пилотов, испытывавших истребитель, пояснил, что средняя стоимость одного часа налета МиГ-35 упала приблизительно в два с половиной раза, по сравнении с Миг-29. Так жке пилот отметил неприхотливость летательного аппарата, его способность садится с экстремальных условиях и даже при отсутствии современной взлетно-посадочной полосы.

После окончания испытаний, помимо армии, новые самолеты получит и группа высшего пилотажа "Стрижи".