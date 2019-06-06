06.06.2019, 09:34
Начальник челябинской колонии задержан за взятки от заключённых
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники правоохранительных органов задержае дело заведено в отношении доверенного лица.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники правоохранительных органов задержае дело заведено в отношении доверенного лица.
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