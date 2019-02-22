ИА «Ореанда-Новости». Министр МЧС России Евгений Зиничев присвоил награду спасателю, который достал 10-месячного Ваню Фокина из-под завалов дома в Магнитогорске. Здание обрушилось из-за взрыва бытового газа.

Спасателя МЧС Петра Гриценко глава ведомства наградил крестом «За доблесть», сообщила в пятницу, 22 февраля, пресс-служба МЧС России.

Пётр Гриценко достал десятимесячного младенца 1 января, взрыв произошёл 31 января. Ребёнок находился в идеальном положении, чтобы полтора дня продержаться на морозе, рассказал спасатель. В момент взрыва он был в своей кроватке в тёплой одежде и под одеялом. Спасатель смог добраться до младенца, после чего малыша доставили в больницу Москвы. Длительное время за его здоровье боролись врачи, ребёнок получи обморожение, первое время его держали на аппарате искусственного дыхания, было неизвестно, удастся ли сохранить обмороженную ногу. Сейчас жизни Вани Фокина ничего не угрожает, он находится в Магнитогорске с родителями.

За свой поступок 22 февраля начальник управления первоочерёдных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС полковник Пётр Гриценко награждён знаком отличия МЧС России – крестом «За доблесть». Также крест «За доблесть» был вручён заместителю начальника отдела медико-спасательного отдела майору Анатолию Чумичеву.

Медали «За отличие» удостоен начальник оперативного отдела подполковник Владимир Ковальчук, именным огнестрельным оружием был награждён полковник Александр Шевченко. Награждение проводил глава ведомства Евгений Зиничев.

Взрыв жилого дома унёс жизни 39 человек, обрушился целый подъезд жилого дома.

История семейства Фокиных

В ту предновогоднюю ночь отец младенца Евгений был на работе – он машинист электровоза. Его жене Ольге и старшему сыну Диме повезло, когда подъезд стал рушиться, комната, где они находились, провалилась в арку под домом. Это спасло им жизнь. Женщина схватила старшего сына, до младшего добраться не успела. Им помог таксист, который проезжал мимо дома в момент ЧП, мужчина впустил их в машину, чтобы люди не замёрзли на морозе в 25 градусов. Женщина позвонила мужу, и он тут же прибыл на место. Женщина рассказала, что Ваня остался там.

К завалам их не пускали, когда семья всё же отправилась к родственникам, надежды, что ребёнок жив, у них уже не было. На следующий день понадобилась волонтёрская помощь, и мужчину допустили к поисково-спасательным работам. Позже ему позвонил спасатель и сказал, что нашли его сына. Живым. Его госпитализировали.

Родители Вани отправились в больницу, где им пришлось выдержать часы томительного ожидания, что скажут врачи, будет ли он жить, придётся ли ребёнку ампутировать ногу из-за обморожения.

Сейчас всё самое страшное позади, ребёнок с родителями, ногу спасли. Семье предоставили новую квартиру в этом же районе, но они думают уехать из города.