19.02.2019, 19:44
Налог для самозанятых планируют ввести по всей стране в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости». Министр финансов Антон Силуанов дал распоряжение Минфину и Федеральной налоговой службе разработать методы введения налога на профессиональный доход по всей России. Об этом сообщают РИА Новости.
Отмечается, что так называемый налог для самозанятых могут ввести в России уже в 2020 году.
На сегодняшний день эксперимент по сбору налога с самозанятых действует в Москве и Московской области, а также в Татарстане и Калужской области. В правительстве рассчитывают, что к 2024 году официальный статус самозанятых смогут получить уже 2,4 миллиона россиян. В этом году ожидается, что «из тени» смогут выйти около 200 тысяч человек.
К самозанятым можно отнести, например, репетиторов, нянь, мастеров маникюра и вообще всех тех, кто работает сам не себя без официального оформления. Ставка налога для них составляет 4% на доход при работе с физлицами или 6% — при работе с компаниями. Чтобы получить статус самозанятого, нужно чтобы ежемесячный доход был меньше 200 тысяч рублей, а ежегодный - 2,4 миллионов в год.
При этом самозанятых освободили от платежей в Пенсионный фонд, сделав их добровольными. Если человек не хочет перечислять их в ПФР, он сможет потом рассчитывать только на минимальную социальную пенсию. Например, в прошлом году она составляла 5180 рублей.
Кроме того, самозанятые могут получить специальный налоговый вычет – каждый новый пользователь приложения «Мой налог» может получить 10 000 рублей на виртуальный счёт, которые он сможет потом потратить на уплату налога.
За сокрытие налогов самозанятых будут штрафовать на 20% от выручки. А если нарушение будет зафиксировано ещё раз в течение шести месяцев, то отдать придётся всю выручку.
Ранее стало известно, что со старта эксперимента в России зарегистрировались около 20 тысяч самозанятых граждан. При этом основная часть из них проживает в Москве и Подмосковье. Всего же, по оценкам экспертом, сегодня в стране около 15 миллионов россиян официально не оформляют свою деятельность.
Отмечается, что так называемый налог для самозанятых могут ввести в России уже в 2020 году.
На сегодняшний день эксперимент по сбору налога с самозанятых действует в Москве и Московской области, а также в Татарстане и Калужской области. В правительстве рассчитывают, что к 2024 году официальный статус самозанятых смогут получить уже 2,4 миллиона россиян. В этом году ожидается, что «из тени» смогут выйти около 200 тысяч человек.
К самозанятым можно отнести, например, репетиторов, нянь, мастеров маникюра и вообще всех тех, кто работает сам не себя без официального оформления. Ставка налога для них составляет 4% на доход при работе с физлицами или 6% — при работе с компаниями. Чтобы получить статус самозанятого, нужно чтобы ежемесячный доход был меньше 200 тысяч рублей, а ежегодный - 2,4 миллионов в год.
При этом самозанятых освободили от платежей в Пенсионный фонд, сделав их добровольными. Если человек не хочет перечислять их в ПФР, он сможет потом рассчитывать только на минимальную социальную пенсию. Например, в прошлом году она составляла 5180 рублей.
Кроме того, самозанятые могут получить специальный налоговый вычет – каждый новый пользователь приложения «Мой налог» может получить 10 000 рублей на виртуальный счёт, которые он сможет потом потратить на уплату налога.
За сокрытие налогов самозанятых будут штрафовать на 20% от выручки. А если нарушение будет зафиксировано ещё раз в течение шести месяцев, то отдать придётся всю выручку.
Ранее стало известно, что со старта эксперимента в России зарегистрировались около 20 тысяч самозанятых граждан. При этом основная часть из них проживает в Москве и Подмосковье. Всего же, по оценкам экспертом, сегодня в стране около 15 миллионов россиян официально не оформляют свою деятельность.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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