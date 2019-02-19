Отмечается, что так называемый налог для самозанятых могут ввести в России уже в 2020 году.На сегодняшний день. В правительстве рассчитывают, что к 2024 году официальный статус самозанятых смогут получить уже 2,4 миллиона россиян. В этом году ожидается, что «из тени» смогут выйти около 200 тысяч человек.К самозанятым можно отнести, например, репетиторов, нянь, мастеров маникюра и вообще всех тех, кто работает сам не себя без официального оформления. Ставка налога для них составляет 4% на доход при работе с физлицами или 6% — при работе с компаниями. Чтобы получить статус самозанятого, нужно чтобы ежемесячный доход был меньше 200 тысяч рублей, а ежегодный - 2,4 миллионов в год.При этом самозанятых освободили от платежей в Пенсионный фонд, сделав их добровольными. Если человек не хочет перечислять их в ПФР, он сможет потом рассчитывать только на минимальную социальную пенсию. Например, в прошлом году она составляла 5180 рублей.Кроме того,, которые он сможет потом потратить на уплату налога.Ранее стало известно, что со старта эксперимента в России зарегистрировались около 20 тысяч самозанятых граждан. При этом основная часть из них проживает в Москве и Подмосковье. Всего же, по оценкам экспертом, сегодня в стране около 15 миллионов россиян официально не оформляют свою деятельность.