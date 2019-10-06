



Новый сбор будет регулироваться Налоговым кодексом и Распоряжением Правительства субъекта РФ или Законом области.. Им будет предоставляться льгота в сумму не более 100 рублей в день за одного проживающего.Также разрешается установлениеРасчёт туристического сбора будет производиться при выезде туриста из места нахождения за количество полных дней без учета даты въезда и выезда. Уплаченная сумма пойдёт в местный бюджет.