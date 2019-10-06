06.10.2019, 17:19
Минфин предложил дополнить Налоговый Кодекс РФ туристическим сбором
ИА «Ореанда-Новости».В рамках изменений налоговой и таможенно-тарифной политика на 2020 год, Минфин предложил дополнить Нологовый Кодекс РФ туристическим сбором.
Новый сбор будет регулироваться Налоговым кодексом и Распоряжением Правительства субъекта РФ или Законом области. Местная власть будет наделена правом установления ставки сбора в законодательных пределах с возможностью указания льготных категорий граждан. Им будет предоставляться льгота в сумму не более 100 рублей в день за одного проживающего.
Также разрешается установление коэффициента к сбору в зависимости от сезона, местонахождения и причины визита. Расчёт туристического сбора будет производиться при выезде туриста из места нахождения за количество полных дней без учета даты въезда и выезда. Уплаченная сумма пойдёт в местный бюджет.
По новому налоговому сбору туристы будут отчитываться с помощью предоставления расчёта до 15 числа, следующего за периодом туристического визита. За непредставление данного документа предлагается внести штрафные санкции. Уплата сбора должна быть осуществлена до 25 числа, следующего за месяцем визита.
Новый сбор будет регулироваться Налоговым кодексом и Распоряжением Правительства субъекта РФ или Законом области. Местная власть будет наделена правом установления ставки сбора в законодательных пределах с возможностью указания льготных категорий граждан. Им будет предоставляться льгота в сумму не более 100 рублей в день за одного проживающего.
Также разрешается установление коэффициента к сбору в зависимости от сезона, местонахождения и причины визита. Расчёт туристического сбора будет производиться при выезде туриста из места нахождения за количество полных дней без учета даты въезда и выезда. Уплаченная сумма пойдёт в местный бюджет.
По новому налоговому сбору туристы будут отчитываться с помощью предоставления расчёта до 15 числа, следующего за периодом туристического визита. За непредставление данного документа предлагается внести штрафные санкции. Уплата сбора должна быть осуществлена до 25 числа, следующего за месяцем визита.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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