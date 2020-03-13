ИА «Ореанда-Новости» . Суд приговорил 17-летнего жителя Марий Эл, который набросился на прохожую незнакомую девушку на улице с ножом, к шести годам воспитательной колонии. Об инциденте рассказали представители регионального Следственного комитета.

Следователи установили, что нападение произошло поздно вечером в конце ноябре в населённом пункте Волжск. Семнадцатилетний пьяный подросток нанёс незнакомой прохожей три удара ножом в спину и в руку, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшая смогла выжить благодаря оперативным действиям сотрудников медицинского учреждения, куда она была госпитализирована сразу после инцидента.

СУСК сообщил, что