ИА «Ореанда-Новости» . Доставленный в столичный правоохранительный орган наркодилер ухитрился спрятать 11 свёртков с наркотиками в туалете полицейского отделения. Об этом изданию РИА Новости сообщила пресс-служба московского главного комитета МВД.

Полицейские на севере столицы задержали россиянина, у которого при досмотре изъяли свёрток с героином и фотографии мест закладок наркотика. После личного досмотра задержанный подозреваемый пожаловался на плохое самочувствие и отпросился в туалет отдела полиции, куда был доставлен сотрудниками московских правоохранительных органов. Как выяснилось позже, находясь в туалетной комнате, мужчина спрятал в шкафу ещё 18 граммов героина.

Специалисты МВД завели на наркодилера уголовные дела за приготовление к совершению преступления и сбыт героина. Подозреваемого уже взяли под стражу.