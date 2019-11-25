25.11.2019, 10:44
Нарышкин заявил, о том, что нужно активнее привлекать в археологию молодых россиян
ИА «Ореанда-Новости» Сергей Нарышкин, возглавляющий Российское историческое общество, во время заседания по празднованию 100-летия российской академической археологии, заявил о стремительном развитии современной археологии. Именно поэтому, по его словам, сейчас привлекать в археологию молодых людей необходимо более активно.
По его словам, в РФ сегодня есть около 4 тысяч археологов, из которых около 600 специалистов работают в академических институтах. По словам Нарышкина, это совсем немного. Сергей Нарышкин призвал активнее привлекать молодёжь в археологическую профессию и популяризировать археологию в школах.
Нарышкин в ходе собрания рассказал о сделанных недавно археологических открытиях - об обнаруженном в Крыму времен Боспорского царства воинском погребении и найденных в Тамани византийских монетах.
По его словам, в РФ сегодня есть около 4 тысяч археологов, из которых около 600 специалистов работают в академических институтах. По словам Нарышкина, это совсем немного. Сергей Нарышкин призвал активнее привлекать молодёжь в археологическую профессию и популяризировать археологию в школах.
Нарышкин в ходе собрания рассказал о сделанных недавно археологических открытиях - об обнаруженном в Крыму времен Боспорского царства воинском погребении и найденных в Тамани византийских монетах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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