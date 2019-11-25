Именно поэтому, по его словам, сейчас привлекать в археологию молодых людей необходимо более активно.По его словам, в РФ сегодня есть около 4 тысяч археологов, из которых около 600 специалистов работают в академических институтах. По словам Нарышкина, это совсем немного. Сергей Нарышкин призвал активнее привлекать молодёжь в археологическую профессию и популяризировать археологию в школах.Нарышкин в ходе собрания рассказал о сделанных недавно археологических открытиях - об обнаруженном в Крыму времен Боспорского царства воинском погребении и найденных в Тамани византийских монетах.