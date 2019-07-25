ИА «Ореанда-Новости» Выход в открытый космос состоится с борта Международной космической станции не раньше 19 августа. Конкретная дата пока не озвучивается. 

В этом году астронавты совершали уже три выхода со станции МКС в открытый космос, - два раза в марте и один в апреле.

Этот выход будет сделан с целью подготовки второго корпуса станции для приема пилотируемых кораблей Соединённых штатов.

Отмечается, что в данное время на станции МКС находятся российские, американские и итальянские астронавты.