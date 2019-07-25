25.07.2019, 16:31
NASA анонсировали следующий выход астронавтов в космос
ИА «Ореанда-Новости» Выход в открытый космос состоится с борта Международной космической станции не раньше 19 августа. Конкретная дата пока не озвучивается.
В этом году астронавты совершали уже три выхода со станции МКС в открытый космос, - два раза в марте и один в апреле.
Этот выход будет сделан с целью подготовки второго корпуса станции для приема пилотируемых кораблей Соединённых штатов.
Отмечается, что в данное время на станции МКС находятся российские, американские и итальянские астронавты.
В этом году астронавты совершали уже три выхода со станции МКС в открытый космос, - два раза в марте и один в апреле.
Этот выход будет сделан с целью подготовки второго корпуса станции для приема пилотируемых кораблей Соединённых штатов.
Отмечается, что в данное время на станции МКС находятся российские, американские и итальянские астронавты.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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