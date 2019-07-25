Конкретная дата пока не озвучивается.В этом году астронавты совершали уже три выхода со станции МКС в открытый космос, - два раза в марте и один в апреле.Этот выход будет сделан с целью подготовки второго корпуса станции для приема пилотируемых кораблей Соединённых штатов.Отмечается, что