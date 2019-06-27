ИА «Ореанда-Новости» Представители Национального банка Грузии подсчитали, что экономические потери страны вследствие ожидаемого сокращения количества туристов из России, которое, в свою очередь, обусловлено отменой полётов между двумя государствами, составят сумму до 200–300 миллионов долларов до конца года.

Специалисты финансового регулятора также отметили, что поток туристов способен повлиять на курс национальной валюты – лари. Отмечается, что на валютный курс воздействуют множество факторов, «в том числе ожидания». Таким образом, сами по себе сведения о предполагаемом уменьшении количества туристов из России уже влияет на ситуацию с лари.

Ранее глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили оценил ущерб от отмены воздушного сообщения с территорией России в сумму около 750 миллионов долларов.