ИА «Ореанда-Новости». Радикальные националисты 23 июня перекрыли лорогу, через которую должен был пройти гей-парад. Также противники Марша равенства KyivPride сожгли флаг ЛГБТ-сообщества.

Националисты собрались на Бульваре Шевченко (Киев). Среди группы противников были замечены депутаты Верховной Рады, а также член РП Игорь Мосийчук. На Бульваре также были задействованы сотрудники полиции, которые пытались оградить шествующих в гей-параде от националистов.

В Марше приняли участие 6,3 тысячи человек. Сам парад продлился не более часа, и не прошёл весь намеченный путь. Участников Марша равенства KyivPride эвакуировали из центра Киева.