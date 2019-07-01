ИА «Ореанда-Новости». Суд в столице арестовал оппозиционера Алексея Навального на десять суток за нарушение правил участия в несанкционированном шествии в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, пишет «Интерфакс».



Напомним, митинг проходил в центре Москвы 12 июня. Отмечается, что Навального арестовали по статье о повторном нарушении

правил проведения и участия в публичном мероприятии.



В материалах дела сказано, что Навальный шёл по центру Москвы, скандируя : «Свободу Леониду Волкову». Суд посчитал, что оппозиционер создавал помехи для машин и людей.



Навальный, выступая в суде, процитировал президента, который ранее назвал дело Голунова произволом.