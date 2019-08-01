ИА «Ореанда-Новости». Оппозиционер Алексей Навальный пожаловался в Следственный комитет на то, что его отравили в спецприёмнике, где он сидит под административный арестом за организацию несогласованного митинга, пишет «Коммерсант».



Навальный требует, чтобы следователи проверили записи с камер наблюдения, а также назначили химико-токсикологическую судебную экспертизу, чтобы выявить отравляющие вещества.



Ранее стало известно, что Навального из спецприёмника доставили в больницу с подозрением на острую аллергию. Однако личный врач политика заявила, что приступ мог возникнуть из-за отравления. При этом экспертиза НИИ скорой помощи имени Склифосовского отправляющих веществ не нашла.