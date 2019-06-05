05.06.2019, 20:07
Навальный обвинил мэрию столицы в продаже квартир чиновникам по заниженным ценам
ИА «Ореанда-Новости». Оппозиционер Алексей Навальный представил новый видеоролик, в котором он заявил, что работники московской мэрии занимают полдома на Садовнической набережной, построенного для льготников, пишет «Коммерсант».
При этом Навальный заявил, что квартиры чиновники приобрели по заниженным ценам. Оппозиционер рассказал, что сегодня сотрудниками мэрии заняты 24 квартиры. Площадь каждой из них составляет от 130 до 180 квадратных метров. В среднем их стоимость оценивается в 70–90 миллионов рублей.
Однако Навальный утверждает, что чиновники купили квартиры примерно за 1/10 часть кадастровой стоимости.
При этом Навальный заявил, что квартиры чиновники приобрели по заниженным ценам. Оппозиционер рассказал, что сегодня сотрудниками мэрии заняты 24 квартиры. Площадь каждой из них составляет от 130 до 180 квадратных метров. В среднем их стоимость оценивается в 70–90 миллионов рублей.
Однако Навальный утверждает, что чиновники купили квартиры примерно за 1/10 часть кадастровой стоимости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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