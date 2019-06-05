При этом Навальный заявил, что квартиры чиновники приобрели по заниженным ценам. Оппозиционер рассказал, что сегодня сотрудниками мэрии заняты 24 квартиры. Площадь каждой из них составляет от 130 до 180 квадратных метров. В среднем их стоимость оценивается в 70–90 миллионов рублей.Однако Навальный утверждает, что чиновники купили квартиры примерно за 1/10 часть кадастровой стоимости.