05.09.2019, 22:03
Навальный сообщил, что в офисе ФБК идут обыски
ИА «Ореанда-Новости». Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что в офисе фонда проходит обыск, пишет «Интерфакс».
Оппозиционер рассказал, что в офис пришли сотрудники ОМОН в масках. При этом о целях обыски работникам ФБК никто ничего не рассказал. Издание не получило комментариев от правоохранительных органов.
Ранее против Фонда было возбуждено уголовное дело – ФБК подозревают в отмывании одного миллиарда рублей. Ранее в организации уже проходили обыски по этому делу.
Оппозиционер рассказал, что в офис пришли сотрудники ОМОН в масках. При этом о целях обыски работникам ФБК никто ничего не рассказал. Издание не получило комментариев от правоохранительных органов.
Ранее против Фонда было возбуждено уголовное дело – ФБК подозревают в отмывании одного миллиарда рублей. Ранее в организации уже проходили обыски по этому делу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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