ИА «Ореанда-Новости». Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что в офисе фонда проходит обыск, пишет «Интерфакс».

Оппозиционер рассказал, что в офис пришли сотрудники ОМОН в масках. При этом о целях обыски работникам ФБК никто ничего не рассказал. Издание не получило комментариев от правоохранительных органов.

Ранее против Фонда было возбуждено уголовное дело – ФБК подозревают в отмывании одного миллиарда рублей. Ранее в организации уже проходили обыски по этому делу.