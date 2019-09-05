Оппозиционер рассказал, что в офис пришли сотрудники ОМОН в масках. При этом о целях обыски работникам ФБК никто ничего не рассказал. Издание не получило комментариев от правоохранительных органов.Ранее против Фонда было возбуждено уголовное дело – ФБК подозревают в отмывании одного миллиарда рублей. Ранее в организации уже проходили обыски по этому делу.