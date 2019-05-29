Такое решение было озвучено сегодня в ходе проведения совещания Верхней палаты Федерального Собрания.63-летний политический деятель Вячеслав Тимченко - сенатор от Кировской области, ранее занимал пост первого заместителя председателя вышеуказанного комитета. Новый председатель ранее уже работал в регламентирующей парламент сфере.48-летний чиновник с настоящего момента занял должность председателя комитета Совета Федерации России по экономической политике. У него уже есть опыт работы в экономической сфере. Дмитрий Мезинцев, теперь уже бывший руководитель этого комитета, назначен послом Российской Федерации в Республику Белоруссия.В поле деятельности комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности входят такие вопросы как использование института неприкосновенности членов парламента, парламентский контроль с законодательной точки зрения, соблюдение парламентской этики и её контроль, реализация контроля за исполнением решений Совета Федерации. Комитет по регламенту согласовывает также бюджет Верхней палаты Федерального Собрания, выносит решение по предварительному согласованию кандидатур членов Центрального избирательного комитета, назначаемых сенаторами. Комитет ведёт совместную деятельность с другими ведомствами, например, с Общественной палатой РФ или упомянутом выше Центральным избирательным комитетом.