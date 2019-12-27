Оказалось, что снизить риск развития нескольких видов злокачественных опухолей помогают физические упражнения. Об этом заявлено в материале MedicalXpress.Участниками исследования стали более 700 тысяч пациентов. Ими был оценен уровень свой уровень физической подготовки. Также участники исследования прошли обследования для того, чтобы выявить случаи заболевания 15 видами рака. Выяснилось, что снижали риск развития семи типов злокачественных опухолей упражнения умеренной интенсивности (до 15 часов в неделю).Среди видов онкологических заболеваний, риск развития которых могут снизить физические упражнения названы рак толстой кишки, рак молочной железы, рака эндометрия, рака почки, миеломы, рака печени, неходжкинской лимфомы.