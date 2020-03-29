В российской столице пятнадцати процентам тяжёлых больных коронавирусом нет сорока лет, проинформировали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.В сообщении заявлено, статитистикой демонстрируетсяПочти половина пациентов, имеющих тяжёлые повреждения лёгких, - это люди, которым нет шестидесяти лет. Сообщается, что среди тяжело больных таковых сорок пять процентов.Экспертами сказано, что