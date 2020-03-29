29.03.2020, 15:07
Назван процент людей младше сорока лет среди тяжелобольных коронавирусом в Москве
ИА «Ореанда-Новости». В российской столице пятнадцати процентам тяжёлых больных коронавирусом нет сорока лет, проинформировали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В сообщении заявлено, статитистикой демонстрируется, что болезнь в тяжёлой форме бывает не только у людей пожилого возраста. Почти половина пациентов, имеющих тяжёлые повреждения лёгких, - это люди, которым нет шестидесяти лет. Сообщается, что среди тяжело больных таковых сорок пять процентов.
15 процентам тяжело больных нет сорока лет.
Экспертами сказано, что оставаться дома должны все жители столицы, независимо от возраста, так как только таким образом можно остановить распространение коронавируса.
В сообщении заявлено, статитистикой демонстрируется, что болезнь в тяжёлой форме бывает не только у людей пожилого возраста. Почти половина пациентов, имеющих тяжёлые повреждения лёгких, - это люди, которым нет шестидесяти лет. Сообщается, что среди тяжело больных таковых сорок пять процентов.
15 процентам тяжело больных нет сорока лет.
Экспертами сказано, что оставаться дома должны все жители столицы, независимо от возраста, так как только таким образом можно остановить распространение коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии