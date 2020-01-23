23.01.2020, 19:17
Назван список примерных программ для предустановки на российские гаджеты
ИА «Ореанда-Новости». Федеральная антимонопольная служба определила список примерных программ, которые должны будут в обязательном порядке устанавливаться на гаджеты, продаваемые в России.
В примерный перечень программ вошли антивирус, персональная платежная система МИР, навигатор, госуслуги, приложение для поиска, а также социальные сети и мессенджеры. Специалисты ФАС предполагают, что ответственность за установку российского ПО будет возложена на производителя с условием, что функции по предустановке могут быть переданы другому участнику цепи поставки (продавцу).
Стоит отметить, что список конкретных программ устанавливаться не будет, так как это будет являться нарушением действующего закона о конкуренции. Предустановка российского ПО должна быть полностью реализована до 2023 года.
В примерный перечень программ вошли антивирус, персональная платежная система МИР, навигатор, госуслуги, приложение для поиска, а также социальные сети и мессенджеры. Специалисты ФАС предполагают, что ответственность за установку российского ПО будет возложена на производителя с условием, что функции по предустановке могут быть переданы другому участнику цепи поставки (продавцу).
Стоит отметить, что список конкретных программ устанавливаться не будет, так как это будет являться нарушением действующего закона о конкуренции. Предустановка российского ПО должна быть полностью реализована до 2023 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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