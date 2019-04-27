ИА «Ореанда-Новости» Возгорание на оборонном заводе по производству баллистических ракет «Красмаш» могло произойти из-за нарушений правил эксплуатации оборудования. Такое предположение озвучил руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер.

Эту версию рассматривают в качестве основной, однако специалисты не исключают и другие причины возгорания. Отмечается, что горел не сам завод, а кровля холодильного цеха, расположенного на территории «Красмаша». Пожар произошёл 26 апреля, по оценкам МЧС, площадь пожара была больше 20 тыс. кв. м.