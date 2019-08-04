ИА «Ореанда-Новости» Как сообщают СМИ со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина, в ближайшем будщем 15 миллионов россиян могут остаться без работы.

Причина, по которой это может произойти, заключается в том, что многие профессии станут не нужны. Приведёт к этому прогнозируемая четвёртая промышленная революция.

По словам Шеина, в России более 15 миллионов человек заняты в профессиях, для которых не нужна никакая квалификация. Это охранники, продавцы, водители и т.д.

Совсем скоро их труд станет никому не нужен, считает депутат.