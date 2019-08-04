04.08.2019, 16:39
Названо число россиян, которым грозит потеря работы
ИА «Ореанда-Новости» Как сообщают СМИ со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина, в ближайшем будщем 15 миллионов россиян могут остаться без работы.
Причина, по которой это может произойти, заключается в том, что многие профессии станут не нужны. Приведёт к этому прогнозируемая четвёртая промышленная революция.
По словам Шеина, в России более 15 миллионов человек заняты в профессиях, для которых не нужна никакая квалификация. Это охранники, продавцы, водители и т.д.
Совсем скоро их труд станет никому не нужен, считает депутат.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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