ИА «Ореанда-Новости». Стало известно меню рабочего завтрака президента России Владимира Путина и руководителей региональных организаций Африки, пишет RT.



Так, в меню попали оладьи с чёрной икрой, филе ягнёнка с пюре из нута и соусом из перца, салат из морепродуктов, суп из копчёных томатов, палтус с чечевицей и сырным соусом, щербет из малины и мороженое из какао.



Отмечается, что меню представлено на разных языках, в том числе на русском и на английском.