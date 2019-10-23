23.10.2019, 17:06
Названо меню рабочего завтрака на форуме «Россия — Африка»
ИА «Ореанда-Новости». Стало известно меню рабочего завтрака президента России Владимира Путина и руководителей региональных организаций Африки, пишет RT.
Так, в меню попали оладьи с чёрной икрой, филе ягнёнка с пюре из нута и соусом из перца, салат из морепродуктов, суп из копчёных томатов, палтус с чечевицей и сырным соусом, щербет из малины и мороженое из какао.
Отмечается, что меню представлено на разных языках, в том числе на русском и на английском.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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