ИА «Ореанда-Новости» Впервые Счётная палата РФ составила и обнародовала рейтинг открытости министерств и ведомств в докладе «Открытость государства в России».

Рейтинг был основан на критериях открытости, полноты доступности информации на министерских сайтах. Также при составлении рейтинга учитывалась своевременность и содержательность ответов на запросы.

Так, выяснилось, что из 22 существующих в России министерств, лишь четыре отвечают всем критериям открытости. Самыми открытыми стали: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.

Минобрнауки, напротив, признано наиболее закрытым ведомством. Отмечается, что на сайте Минобрнауки не представлена необходимая информация, а на запросы в ведомстве не ответили, как сообщило «Федеральное агентство новостей».