ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор представил список частных лабораторий, которым дали лицензию на проведение анализов на коронавирус.



Сообщается, что в частных клиниках тестировать можно только пациентов без признаков ОРВИ и не имевших контактов с заболевшими коронавирусом.



В частности, в столице лицензию получили 11 лабораторий. В Петербурге такие анализы будут брать три лаборатории.