16.04.2020, 17:47
Названы частные лаборатории, которые допустили к тестам на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор представил список частных лабораторий, которым дали лицензию на проведение анализов на коронавирус.
Сообщается, что в частных клиниках тестировать можно только пациентов без признаков ОРВИ и не имевших контактов с заболевшими коронавирусом.
В частности, в столице лицензию получили 11 лабораторий. В Петербурге такие анализы будут брать три лаборатории.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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