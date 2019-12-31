ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин снова стал абсолютным лидером самых упоминаемых в прессе персон, пишет «Интерфакс».



Путин получил 3 миллиона 179 тысяч 777 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. На втором месте оказался российский премьер Дмитрий Медведев, секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров и мэр столицы Сергей Собянин.



Среди иностранных спикеров на первом месте оказался президент Украины Владимир Зеленский.