ИА «Ореанда-Новости». Самые скромные россияне живут в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени, пишут «Известия» со ссылкой на данные НСН.



Соответствующий опрос провело агентство Zoom Market. Участникам опроса задавали вопрос о том, любят ли он внимание к себе, а также показывать свои достижения, доходы и имущество. Респонденты также отвечали, могут ли назвать себя скромными.



Отмечается, что в десятку самых скромных городов попали также Омск, Саранск, Красноярск, Вологда, Нижний Новгород, Владивосток и Челябинск.



Исследователи сделали вывод, что в целом скромными себя считают 68% жителей крупнейших российских городов.