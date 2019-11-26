ИА «Ореанда-Новости». Финансовый университет при правительстве России составил перечень городов, которые граждане признали лучшими по уровню жизни во время опроса, пишет RT.



Отмечается, что рейтинг составляли с точки зрения работы коммунальных служб, общественного транспорта, развития инфраструктуры, благоустройства и качества медицинских услуг. Всего в опросе приняли участие жители 78 городов с населением от 250 тысяч человек.



Первое место заняла Казань. Кроме того, высокое качество жизни наблюдается в Грозном, Тюмени, Краснодаре, Москве, Петербурге, Иркутске, Севастополе, Уфе и Кемерово.



Последнее место в рейтинге заняли Махачкала и Улан-Удэ.