08.05.2019, 18:17
Названы популярные города воинской славы для поездок на выходные
ИА «Ореанда-Новости». ТурСтат составил перечень наиболее популярных городов воинской славы, в которые можно поехать на выходные, пишут РИА Новости.
Так, лидерами рейтинга стали Великий Новгород, Псков и Брянск. Отмечается, что список был составлен по результатам анализа времени основания городов и популярности у туристов.
В топ-5 также попали Курск и Тверь. За ними идут Волоколамск (Московская область), Елец (Липецкая область), Козельск (Калужская область), Ельня (Смоленская область) и подмосковный Дмитров.
Так, лидерами рейтинга стали Великий Новгород, Псков и Брянск. Отмечается, что список был составлен по результатам анализа времени основания городов и популярности у туристов.
В топ-5 также попали Курск и Тверь. За ними идут Волоколамск (Московская область), Елец (Липецкая область), Козельск (Калужская область), Ельня (Смоленская область) и подмосковный Дмитров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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