Так, лидерами рейтинга стали Великий Новгород, Псков и Брянск. Отмечается, что список был составлен по результатам анализа времени основания городов и популярности у туристов.В топ-5 также попали Курск и Тверь. За ними идут Волоколамск (Московская область), Елец (Липецкая область), Козельск (Калужская область), Ельня (Смоленская область) и подмосковный Дмитров.