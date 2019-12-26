26.12.2019, 20:26
Названы причины крушения Су-57
ИА «Ореанда-Новости». Названы ориентировочные причины крушения Су-57, которое произошло во вторник, 24 декабря.
По данным следователей, лётчик Алексей Горшков выполнял заключительное испытание истребителя. Ориентировочно в 11-10 по местному времени или в 04-10 по МСК Горшков потерял управление. Су-57 начал вращаться и падать. Лётчик успел катапультироваться по команде военачальника. В 11-15 по местному времени или в 04-15 по МСК истребитель упал на землю и возгорелся.
Су-57 самопроизвольно вошёл в нисходящую спираль. По неофициальным данным, в системе управления истребителя произошёл сбой.
По данным следователей, лётчик Алексей Горшков выполнял заключительное испытание истребителя. Ориентировочно в 11-10 по местному времени или в 04-10 по МСК Горшков потерял управление. Су-57 начал вращаться и падать. Лётчик успел катапультироваться по команде военачальника. В 11-15 по местному времени или в 04-15 по МСК истребитель упал на землю и возгорелся.
Су-57 самопроизвольно вошёл в нисходящую спираль. По неофициальным данным, в системе управления истребителя произошёл сбой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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