По данным следователей, лётчик Алексей Горшков выполнял заключительное испытание истребителя. Ориентировочно в 11-10 по местному времени или в 04-10 по МСК Горшков потерял управление. Су-57 начал вращаться и падать.В 11-15 по местному времени или в 04-15 по МСК истребитель упал на землю и возгорелся.Су-57 самопроизвольно вошёл в нисходящую спираль.