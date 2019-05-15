Так, в Сибирском округе на начало этого года было зафиксировано около 280 тысяч случаев заболеванием этой инфекцией. В Уральском округе в прошлом году было более 116 тысяч ВИЧ-инфицированных. А в Приволжском – свыше 15 тысяч случаев.Ранее сообщалось, что в России уже более одного миллиона человек, заразившихся этой инфекцией.