15.05.2019, 15:19
Названы регионы-лидеры по заболеваемости ВИЧ
ИА «Ореанда-Новости». В России самыми неблагополучными по заражению ВИЧ-инфекцией регионами оказались Сибирский, Уральский и Приволжский округа, рассказал главный внештатный специалист по этому направлению Минздрава Евгений Воронин.
Так, в Сибирском округе на начало этого года было зафиксировано около 280 тысяч случаев заболеванием этой инфекцией. В Уральском округе в прошлом году было более 116 тысяч ВИЧ-инфицированных. А в Приволжском – свыше 15 тысяч случаев.
Ранее сообщалось, что в России уже более одного миллиона человек, заразившихся этой инфекцией.
Так, в Сибирском округе на начало этого года было зафиксировано около 280 тысяч случаев заболеванием этой инфекцией. В Уральском округе в прошлом году было более 116 тысяч ВИЧ-инфицированных. А в Приволжском – свыше 15 тысяч случаев.
Ранее сообщалось, что в России уже более одного миллиона человек, заразившихся этой инфекцией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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