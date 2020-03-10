Замедленеие инфляции, низкие проценты по ссудам, увеличение заработной платы и активное строительство привели в 2019 году к улучшению экономической картины во многих субъектах РФ. Такие данные были получены в результате обзора, проведенного "Эксперт РА" и "Росконгресс", - сообщают "Известия".



Наиболее благополучными считаются Московская, Сахалинская, Ленинградская, Магаданская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий округ, Санкт-Петербург и Москва, Республика Татарстан.



В десятку субъектов с самой низкой экономикой вошли Бурятия, Курганская область, Калмыкия, Забайкальский край, Тува, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Алтай, Кабардино-Балкария. Главной причиной такого положения специалисты считают полное отсутствие или недостаток сырьевых ресурсов.