Так, по словам Протасова, в России делают качественные кондитерские изделия, печенье и мороженое. Кроме того, качеством отличаются растительное масло и продукты из зерна и муки.Глава Роскачества также рассказал, что премиальное мясо российского производства поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем у европейских и американских производителей. На рынке круглого риса Россия успешно конкурирует с США.