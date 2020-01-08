08.01.2020, 21:24
Названы самые качественные товары российского производства
ИА «Ореанда-Новости». Глава Роскачества Максим Протасов сообщил, какие российские товары являются на мировом рынке конкурентоспособными благодаря высокому качеству, пишет «Российская газета».
Так, по словам Протасова, в России делают качественные кондитерские изделия, печенье и мороженое. Кроме того, качеством отличаются растительное масло и продукты из зерна и муки.
Глава Роскачества также рассказал, что премиальное мясо российского производства поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем у европейских и американских производителей. На рынке круглого риса Россия успешно конкурирует с США.
Так, по словам Протасова, в России делают качественные кондитерские изделия, печенье и мороженое. Кроме того, качеством отличаются растительное масло и продукты из зерна и муки.
Глава Роскачества также рассказал, что премиальное мясо российского производства поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем у европейских и американских производителей. На рынке круглого риса Россия успешно конкурирует с США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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