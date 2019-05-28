28.05.2019, 17:44
Названы самые криминальные районы столицы
ИА «Ореанда-Новости». Составлен рейтинг самых криминогенных районов Москвы. Список составило Агентство городских новостей «Москва».
На первом месте оказался Пресненский район, в нём зарегистрировали в прошлом году 2846 преступлений. За ним идёт Басманный (2490 преступлений). На третьем месте оказался район Марьино (2421).
Много преступлений также было зафиксировано в Таганском, Даниловском и Тверском районах.
А вот наиболее безопасными оказались Восточный (152) и Молжаниновский (175) районы, а также Внуково (217).
На первом месте оказался Пресненский район, в нём зарегистрировали в прошлом году 2846 преступлений. За ним идёт Басманный (2490 преступлений). На третьем месте оказался район Марьино (2421).
Много преступлений также было зафиксировано в Таганском, Даниловском и Тверском районах.
А вот наиболее безопасными оказались Восточный (152) и Молжаниновский (175) районы, а также Внуково (217).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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