На первом месте оказался Пресненский район, в нём зарегистрировали в прошлом году 2846 преступлений. За ним идёт Басманный (2490 преступлений). На третьем месте оказался район Марьино (2421).Много преступлений также было зафиксировано в Таганском, Даниловском и Тверском районах.А вот наиболее безопасными оказались Восточный (152) и Молжаниновский (175) районы, а также Внуково (217).