ИА «Ореанда-Новости». Составлен рейтинг самых криминогенных районов Москвы. Список составило Агентство городских новостей «Москва».

На первом месте оказался Пресненский район, в нём зарегистрировали в прошлом году 2846  преступлений. За ним идёт Басманный (2490 преступлений). На третьем месте оказался район Марьино (2421).

Много преступлений также было зафиксировано в Таганском, Даниловском и Тверском районах.

А вот наиболее безопасными оказались Восточный (152) и Молжаниновский (175) районы, а также Внуково (217). 