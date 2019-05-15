15.05.2019, 07:54
Названы самые популярные регионы России для дачного отдыха летом
ИА «Ореанда-Новости». Среди популярных для отдыха на даче регионов называются Карелия, Башкирия, Тверская, Ленинградская и Ярославская области, сообщают РИА Новости.
Именно в этих регионах граждане чаще всего бронируют дома для летнего отдыха. В среднем россияне собираются провести на даче от пяти до семи дней. Отмечается, что дом обычно снимают на две семьи.
При этом дешевле всего дача обойдётся в Башкирии – там дом можно снять за 3,2 тысячи рублей в день. А самым дорогим регионом для дачников оказалась Тверская область – 5,7 тысячи рублей в день.
Именно в этих регионах граждане чаще всего бронируют дома для летнего отдыха. В среднем россияне собираются провести на даче от пяти до семи дней. Отмечается, что дом обычно снимают на две семьи.
При этом дешевле всего дача обойдётся в Башкирии – там дом можно снять за 3,2 тысячи рублей в день. А самым дорогим регионом для дачников оказалась Тверская область – 5,7 тысячи рублей в день.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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