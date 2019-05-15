Именно в этих регионах граждане чаще всего бронируют дома для летнего отдыха. В среднем россияне собираются провести на даче от пяти до семи дней. Отмечается, что дом обычно снимают на две семьи.При этом дешевле всего дача обойдётся в Башкирии – там дом можно снять за 3,2 тысячи рублей в день. А самым дорогим регионом для дачников оказалась Тверская область – 5,7 тысячи рублей в день.