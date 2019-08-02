ИА "Ореанда-Новости" Чёрное море является самым популярным направлением для отдыха у российских туристов. Однако, акватория этого водоёма в последнее время сильна загрязнена. Эксперты назвали три основные причины сложившейся ситуации.

По информации, предоставленной директором Морского гидрофизического института Российской академии наук Сергеем Коноваловым, основные вещества, которые загрязняют воды Чёрного моря – это азот, фосфор и нефтесодержащие продукты.

Азот попадает в воду из удобрений, которые используются на располагающихся рядом с морем полях. Фосфор поступает из моющих средств, так широко используемых населением. А в загрязнении Чёрного моря нефтепродуктами виноватыми являются все страны, которые используют его воды для различных целей. Каждый год в Чёрное море сбрасывается около ста тридцати тысяч тонн нефтепродуктов, что примерно равно объёму одного танкера. Такие оценки приводит международная группа исследователей.

Также Сергей Коновалов отметил, что существующие на сегодняшний день системы очистки сточных вод не обладают высокой эффективностью. Речь идёт не только о водах Чёрного моря, но и обо всех водоёмах, расположенных на территории Российской Федерации или контролируемых ею. В особо невыигрышном положении оказываются прибрежные зоны. Немного выровнять ситуацию поможет использование средств бытовой химии, не содержащий в своём составе фосфор, заключил Сергей Коновалов.

Долгое время считалось, что Чёрное море довольно большое по объёму воды, и человеческий фактор не может сыграть значительной роли в его загрязнении. Однако, последние исследования показали, что люди сбрасывают в море настолько много отходов, что экологическое состояние морских вод оказывается под угрозой.