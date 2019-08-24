ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали сроки внедрения четырёхдневной недели в России. Россияне могут начать работать четыре дня в неделю уже в ближайшие десять лет. Об этом рассказал директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Резкий переход к четырём рабочим дням невозможно осуществить за один год. Однако с появлением новых техологий в стране, а также с изменением технологического уклада и производительности труда этот переходвполне возможет в течение 10 лет. 

Главным приоритетом в изменение рабочей недели эксперт назвал сохранение рабочих мест.

Преставители профсоюзов уже высказались в поддержку введения четырёхдневной рабочей недели. Однако из-за негативной реакции учёных на это новшество, вопрос остаётся нерешённым. 