24.08.2019, 10:42
Названы возможные сроки введения четырёхдневной недели
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали сроки внедрения четырёхдневной недели в России. Россияне могут начать работать четыре дня в неделю уже в ближайшие десять лет. Об этом рассказал директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Резкий переход к четырём рабочим дням невозможно осуществить за один год. Однако с появлением новых техологий в стране, а также с изменением технологического уклада и производительности труда этот переходвполне возможет в течение 10 лет.
Главным приоритетом в изменение рабочей недели эксперт назвал сохранение рабочих мест.
Преставители профсоюзов уже высказались в поддержку введения четырёхдневной рабочей недели. Однако из-за негативной реакции учёных на это новшество, вопрос остаётся нерешённым.
Резкий переход к четырём рабочим дням невозможно осуществить за один год. Однако с появлением новых техологий в стране, а также с изменением технологического уклада и производительности труда этот переходвполне возможет в течение 10 лет.
Главным приоритетом в изменение рабочей недели эксперт назвал сохранение рабочих мест.
Преставители профсоюзов уже высказались в поддержку введения четырёхдневной рабочей недели. Однако из-за негативной реакции учёных на это новшество, вопрос остаётся нерешённым.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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