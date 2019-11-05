05.11.2019, 17:04
НДС не планируют повышать в следующем году
ИА «Ореанда-Новости». НДС не планируют повышать в следующем году, сообщает издательство «Известия».
Сегодня, 5 ноября, на выступлении пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова было указано, что дальнейшее повышение НДС больше не планируется. Ставка была повышена единоразово для получения дополнительного роста дохода в госбюджет. Песков заявил, что в правительстве России даже не идёт речи об обсуждении данного вопроса.
Возможно снижение ставки НДС на некоторые виды продукции,как это было сделано со ставкой НДС на ягоды и фрукты в октябре 2019 года. Но это связано с необходимостью поддержания реализации российской продукции.
Сегодня, 5 ноября, на выступлении пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова было указано, что дальнейшее повышение НДС больше не планируется. Ставка была повышена единоразово для получения дополнительного роста дохода в госбюджет. Песков заявил, что в правительстве России даже не идёт речи об обсуждении данного вопроса.
Возможно снижение ставки НДС на некоторые виды продукции,как это было сделано со ставкой НДС на ягоды и фрукты в октябре 2019 года. Но это связано с необходимостью поддержания реализации российской продукции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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