



Сегодня, 5 ноября,было указано, что дальнейшее повышение НДС больше не планируется.для получения дополнительного роста дохода в госбюджет. Песков заявил, что в правительстве России даже не идёт речи об обсуждении данного вопроса.Возможно снижение ставки НДС на некоторые виды продукции,как это было сделано со ставкой НДС на ягоды и фрукты в октябре 2019 года. Но это связано с