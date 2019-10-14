14.10.2019, 17:19
Не все родители смогут получать детские пособия
ИА «Ореанда-Новости». Минтруд России предложил не выплачивать пособие по уходу за ребёнком частично работающим родителям.
Законопроект находится на стадии разработки, Госдума ещё не проводила рассмотрение данного нововведения. Чиновники Министерства труда РФ планируют выдвинуть изменения в определении категорий граждан, которые имеют право получать детские пособия.
Если родитель ребёнка, который находится в отпуске по уходу за ним, работает неполный рабочий день, то возможность получения детского пособия будет минимальной. Конкретного критерия пока нет. Но если мать или отец работает почти восьмичасовой рабочий день, то пособие им полагаться не будут.
Если о ребёнке заботится дедушка или бабушка, то детское пособие они смогут получать только при условии официального трудоустройства. То есть граждане, которые получают только пенсию, не смогут оформить на себя выплаты по уходу за ребёнком.
Законопроект находится на стадии разработки, Госдума ещё не проводила рассмотрение данного нововведения. Чиновники Министерства труда РФ планируют выдвинуть изменения в определении категорий граждан, которые имеют право получать детские пособия.
Если родитель ребёнка, который находится в отпуске по уходу за ним, работает неполный рабочий день, то возможность получения детского пособия будет минимальной. Конкретного критерия пока нет. Но если мать или отец работает почти восьмичасовой рабочий день, то пособие им полагаться не будут.
Если о ребёнке заботится дедушка или бабушка, то детское пособие они смогут получать только при условии официального трудоустройства. То есть граждане, которые получают только пенсию, не смогут оформить на себя выплаты по уходу за ребёнком.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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