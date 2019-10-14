Законопроект находится, Госдума ещё не проводила рассмотрение данного нововведения. Чиновники Министерства труда РФ планируют выдвинутьЕсли родитель ребёнка, который находится в отпуске по уходу за ним, работает неполный рабочий день, то возможность получения детского пособия будет минимальной. Конкретного критерия пока нет. НоЕсли о ребёнке заботитсяТо есть граждане, которые получают только пенсию, не смогут оформить на себя выплаты по уходу за ребёнком.