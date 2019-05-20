20.05.2019, 17:39
Нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области признал себя банкротом
ИА "Ореанда-Новости" Антипинский завод по переработке нефти, расположенный в Тюменской области, признал себя банкротом. Предприятие с декабря прошлого года находится в состоянии рециркуляции.
Антипинский завод входит в группу компаний "Новый поток", принадлежащей российскому предпринимателю и председателю совета директоров Дмитрию Мазурову. 18 мая руководство нефтеперерабатывающего завода обратилось в арбитражный суд Тюменской области, заявив о своём банкротстве. Сумма требований по этому делу исчисляется 346,4 миллиардами рублей.
С декабря 2018 года завод находится в режиме рециркуляции. ПАО "Сбербанк" выступил в роли кредитора предприятия - благодаря его финансовым влияниям руководство завода смогло запустить производство. Дополнительные кредитные средства банка пошли также на оборотный капитал для покупки нефти. Стабилизирующая состояние завода ситуация сохранялась до 2019 года, пока трейдеры перестали предоставлять финансы на закупку нефти. Это привело к сокращению количества закупаемых нефтепродуктов, что привело в конечном итоге к рециркуляции предприятия.
Согласно решению коммерческого суда Высокого суда Лондона 30 апреля были заморожены денежные средства Антипинского завода. Сумма активов составила 225 миллионов евро. Исходя из сложившейся ситуации, руководство завода не нашло другого способа спасения предприятия, кроме как признать себя банкротом. Действующим законодательством Российской Федерации такое решение признаётся.
В апреле 2019 года появилась информация о том, что азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR может полностью выкупить Антипинский завод и его нефтяные месторождения. Однако, глава Сбербанка Герман Греф эту информацию не подтвердил.
Российская транспортная монополия "Транснефть" уже 16 мая прекратила поставку нефтепродуктов на это предприятие.
Антипинский завод входит в группу компаний "Новый поток", принадлежащей российскому предпринимателю и председателю совета директоров Дмитрию Мазурову. 18 мая руководство нефтеперерабатывающего завода обратилось в арбитражный суд Тюменской области, заявив о своём банкротстве. Сумма требований по этому делу исчисляется 346,4 миллиардами рублей.
С декабря 2018 года завод находится в режиме рециркуляции. ПАО "Сбербанк" выступил в роли кредитора предприятия - благодаря его финансовым влияниям руководство завода смогло запустить производство. Дополнительные кредитные средства банка пошли также на оборотный капитал для покупки нефти. Стабилизирующая состояние завода ситуация сохранялась до 2019 года, пока трейдеры перестали предоставлять финансы на закупку нефти. Это привело к сокращению количества закупаемых нефтепродуктов, что привело в конечном итоге к рециркуляции предприятия.
Согласно решению коммерческого суда Высокого суда Лондона 30 апреля были заморожены денежные средства Антипинского завода. Сумма активов составила 225 миллионов евро. Исходя из сложившейся ситуации, руководство завода не нашло другого способа спасения предприятия, кроме как признать себя банкротом. Действующим законодательством Российской Федерации такое решение признаётся.
В апреле 2019 года появилась информация о том, что азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR может полностью выкупить Антипинский завод и его нефтяные месторождения. Однако, глава Сбербанка Герман Греф эту информацию не подтвердил.
Российская транспортная монополия "Транснефть" уже 16 мая прекратила поставку нефтепродуктов на это предприятие.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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