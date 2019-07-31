ИА "Ореанда-Новости" Злоумышленники бросили горючее вещество в окно общественной приёмной политической фракции «Единая Россия». Инцидент произошёл в Первомайском районе города Новосибирска.

По информации, предоставленной секретарём новосибирского отделения партии «Единая Россия», депутатом новосибирского городского совета Евгением Панфёровым, приёмную подожгли в ночь на 29 июля. Место приёма граждан располагалось на первом этаже жилого дома под номером 48 по улице Аксёнова. Он также сообщил, что в здании сработала сигнализация. Предполагается, что ночью лица, чьи личности в настоящее время ещё не установлены, разбили окно в приёмной и бросили какое-то легковоспламеняющееся вещество. Однако, пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет. Кто таким образом пытался сорвать деятельность партии «Единая Россия» в городе Новосибирске для депутата оказалось невыясненным вопросом. Сотрудники новосибирской полиции по поводу произошедшей ситуации не связывались с представителями партии.

По сведениям Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Новосибирской области, из-за возникшего очага возгорания в коридоре приёмной пострадали книги. По всей площади помещения остались закопчёнными стены и потолок. Над офисом приёмной находится квартира, трое жильцов которой успели эвакуироваться ещё до приезда пожарных. Основная версия произошедшего события – умышленный поджог.

По словам депутата, приёмная прекратила свою работу в этом здании и продолжает принимать население в другом, расположенным по адресу: улица Маяковского, дом 4. Инцидент с пожаром не повлиял на работу местной партийной ячейки, все работают в прежнем режиме.



