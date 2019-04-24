ИА «Ореанда-Новости» В Новокузнецке неизвестный в маске застрелил 17-летнего подростка, который направлялся на остановку.Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в четверг, 24 апреля.

По данным следствия, молодой человек шёл на остановку, когда сзади к нему подбежал мужчина в маске и произвёл выстрел юноше в голову. Злоумышленник подобрал гильзу и скрылся. Очевидцы немедленно обратились в полицию, нападавшего ищут сотрудники правоохранительных органов. На месте трагедии ведут расследование криминалисты и сотрудники СК.