24.04.2019, 18:03
Неизвестный в маске застрелил подростка в Новокузнецке
ИА «Ореанда-Новости» В Новокузнецке неизвестный в маске застрелил 17-летнего подростка, который направлялся на остановку.Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в четверг, 24 апреля.
По данным следствия, молодой человек шёл на остановку, когда сзади к нему подбежал мужчина в маске и произвёл выстрел юноше в голову. Злоумышленник подобрал гильзу и скрылся. Очевидцы немедленно обратились в полицию, нападавшего ищут сотрудники правоохранительных органов. На месте трагедии ведут расследование криминалисты и сотрудники СК.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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