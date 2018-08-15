ИА «Ореанда-Новости» . Немецкие политики заявляют о предстоящем крахе мировой экономики.

Сообщается, что после исследований, проведенных правительством Германии, Петер Альтмайер, глава министерства экономики и энергетики страны, заявил, что, в случае развертывания широкомасштабной торговой войны, мировую экономику ждет необратимая катастрофа.

Политик сообщает, что современные тенденции, а также действия руководств иностранных государств приводят к тому, что во всем мире замедляется экономический рост. Также он отметил, что нынешняя ситуация в торговой сфере приводит к формированию новых рисков, имеющих высокую долю неопределенности исхода.

Немецкие деятели утверждают, что основное бремя ложится на плечи обычных граждан, так как именно они покрывают стоимость политических игр в виде новых пакетов санкций из своего кармана.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты Америки ввели новые ограничения в виде дополнительных пошлин на импорт алюминия и готовых изделий из металла. Наибольшему влиянию в этом случае подверглись российские компании, чей оборот снизился более чем наполовину.

В связи с этим Петер Альтмайер подчеркнул, что из-за алюминиевых санкций возрастает уровень безработицы.



Сталевары, автомобилестроители и литейщики металлов лишаются своих рабочих мест и, как следствие, средств к существованию. Все это происходит по вине глав руководств различных стран, которые вместо проведения социальной политики закрывают мждународные рынки и завышают пошлины на товары.

Стало известно, что глава немецкого министерства экономики и энергетики резко осудил санкционный пакет Соединенных Штатов Америки в отношении Тегерана. Политик заявил, что новые ограничения отрицательно скажутся на ведении дел его соотечественников в Иране.



Альтмайер не раз говорил о поддержке немецкого бизнеса на международной арене. Также отмечается, что Федеративная Республика Германия не позволит Соединенным Штатам Америки диктовать условия выстраивания международных отношений, в особенности в сфере торгового партнерства между государствами.

Ранее Альтмайер не поддержал инициативу о закрытии «Северного потока – 2», выдвинутую Соединенными Штатами Америки. Глава министерства экономики и энергетики заявил, что даже в случае отказа Германии от этого проекта, импорт американского сжиженного газа не вырастет, но при этом населению страны не будет хватать столь необходимого ресурса.