ИА «Ореанда-Новости» Земельный суд в Ольденбурге (Германия) Нильса Хогеля, серийного убийцу, работавшего санитаром, к пожизненному заключению.

Обвиняемый был признан судьями виновным в гибели 85 человек. С 2000 по 2005 годы Хогель работал в клиниках в городах Ольденбург и Дельменхорст (Нижняя Саксония). Он умертвлял пациентов, вводя им смертельные дозы лекарственных средств.

В 2015 году он был осуждён за убийство двух пациентов. В нынешнем процессе государственное обвинение предъявило обвинение в убийстве 97 человек. Защита признала 55 эпизодов. Обе стороны требовали для Хогеля пожизненного лишения свободы.

В приговоре суда указано на особую тяжесть преступлений, совершенных медицинским работником в отношении беспомощных пациентов, находящихся в его власти. По закону это означает, что осуждённый будет лишён права подать прошение о помиловании, которое в прочих случаях предоставляется осуждённым пожизненно спустя 15 лет заключения.