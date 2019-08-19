Соответствующий законопроект подготовили депутаты Государственной думы России.

Согласно авторам законопроекта, сотрудники Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации введут новый электронный сервис, суть которого будет заключаться в оповещении неплательщиков в запрете на выезд за границу. В случае, если законопроект будет утверждён народными избранниками, то должники будут получать смс-уведомление о своих долгах. Кроме того, узнать о просроченных платежах можно будет, посетив свой личный кабинет на официальном портале государственных услуг.

Что касается юридических лиц, то организации и индивидуальные предприниматели смогут узнать информацию о задолженности, прочитав извещение, которое будет доставлено им на электронную почту. Адрес этой почты предприниматели указывают при регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Стоит отметить, что по сведениям Федеральной службы судебных приставов, в настоящее время на территории Российской Федерации зафиксировано более трёх с половиной граждан, выезд которым за пределы государства запрещён в связи с возникшей у них задолженностью. Общий объём таких средств составил около полутора триллиона рублей. Основными статьями неоплаченных долгов традиционно становятся банковские кредиты и выплата алиментов на детей. Третьим по популярности долгов у российских граждан является неуплата штрафов ГИБДД или налоговых сборов.

Если вышеуказанный законопроект будет одобрен народными избранниками, то получать смс-уведомления должники будут со следующего года.