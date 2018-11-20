ИА «Ореанда-Новости». В Государственной думе выдвинули предложение неработающим россиянам оплачивать за себя все страховые взносы в социальные фонды. В случае отказа – таких россиян предлагается штрафовать. Информацию сообщает «Российская газета».

Напомним, на данный момент в Фонд обязательного медицинского страхования работодатель перечисляет за сотрудников 5,1 процента, в Фонд социального страхования – 2, 9 процента, самый большой процент идёт в Пенсионный фонд – 22 процента.

Однако по данным Минтруда, около 18 миллионов россиян официально нигде не трудоустроены, многие из этих людей являются самозанятыми гражданами, но не платят при этом страховые взносы за себя. Они официально безработные – имеют право на получение от государства социальных гарантий: социальной пенсии и бесплатной медицинской помощи за счёт взносов работающего населения, также эти люди не участвуют в финансировании пенсионной системы. В связи с этим, депутат Сергей Вострецов (член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов), предлагает обязать безработных самостоятельно выплачивать за себя страховые взносы. Он предложил законопроект, предполагающий штрафные санкции за отказ от выплат.

По мнению политика, объём выплат в этом случае может рассчитываться из минимального размера оплаты труда (МРОТ). От самостоятельных выплат соцвзносов, согласно законопроекту, освобождаются получатели пособия по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также те, кто находится на иждивении.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 ноября Совет федераций планирует рассмотреть на пленарном заседании закон о налогах для самозанятых граждан. Об этом сообщал глава соцкомитета Совфреда Валерий Рязанский.

Ранее Госдума приняла три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. С мобильного помощью приложения самозанятые в упрощённой форме смогут платить налог с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам. Для ИП налог составит 4 процента, для юрлиц – 6 процентов. Те, кто перешёл на новый экспериментальный режим, НДФЛ в размере 13 процентов платить не будут. Такой режим уплаты налогов будет доступен для самозанятых, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), которые не имеют работодателя, не привлекают наёмных работников по трудовым договорам, имеют доходы от использования имущества.