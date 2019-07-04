ИА «Ореанда-Новости» Роскомнадзор на своей страничке в Twitter прокомментировал перебои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

В сообщении ведомства говорится, что в Сети распространяются ложные сведения о том, что якобы Роскомнадзор блокирует работу Facebook. Своё послание ведомство закончило шуткой, написав в ответ на обвинения: «ну, что мы можем сказать на это? "Неси ещё патроны, Петька!».

В среду около 18:00 по московскому времени пользователи сервисов начали замечать сбои в работе WhatsApp, Instagram и Facebook. Перебои наблюдались у пользователей по всему миру, на данный момент все неполадки устранены.