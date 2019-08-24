24.08.2019, 17:20
Несколько оппозиционеров задержаны на проспекте Сахарова в Москве
ИА «Ореанда-Новости». В столице на проспекте Академика Сахарова задержали несколько оппозиционеров, когда они направлялись на митинг-концерт в честь Дня флага России, пишет «Интерфакс».
Часть задержанных отпустили сразу после задержания, остальных сейчас везут в ОВД «Троицкий».
Напомним, сегодня в Москве на проспекте Академика Сахарова проходит митинг-концерт, который посвятили 350-летию флага России. Мероприятие организовывала московская мэрия.
Ранее столичные власти отказали оппозиции в проведении акций протеста 24 августа на этом же месте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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