ИА «Ореанда-Новости». В столице на проспекте Академика Сахарова задержали несколько оппозиционеров, когда они направлялись на митинг-концерт в честь Дня флага России, пишет «Интерфакс».



Часть задержанных отпустили сразу после задержания, остальных сейчас везут в ОВД «Троицкий».



Напомним, сегодня в Москве на проспекте Академика Сахарова проходит митинг-концерт, который посвятили 350-летию флага России. Мероприятие организовывала московская мэрия.



Ранее столичные власти отказали оппозиции в проведении акций протеста 24 августа на этом же месте.