04.11.2018, 18:31
Нет контакта - нет коррупции: в России открылась первая электронная таможня
ИА «Ореанда-Новости». В конце октября в Приволжском федеральном округе начала свою работу первый в Российской Федерации центр электронного таможенного декларирования.
Открытие электронного отделения позволит значительно облегчить процесс прохождения административных барьеров, ускорить процесс оформления экспортируемого и импортируемого товара, что, в свою очередь, приведет к созданию более положительных инвестиционных условий. Кроме того, наиболее важные операции декларирования будут автоматизированы, а принятие решений таможенного контроля будет осуществляться без влияния субъективных факторов, в частности, коррупции. Уже сейчас беспристрастный компьютер рассчитывает рисковую категорию компании, анализируя ее более чем по 30 пунктам, включая историю. В планах таможенных служб - полная автоматизация процесса регистрации деклараций к 2020 году. Сегодня же одну из категорий сотрудников, работающих на электронной таможне, составляют инспекторы, занимающихся декларациями, не попавшими под процесс электронных обработки и выпуска. При этом присутствие представителей внешнеторговых предприятий уже не требуется. При этом отмечается, что речи о сокращении рабочих мест в органах таможенной службы не идет. Скорее - о переквалификации сотрудников.
Кроме того, Федеральная таможенная служба надеется на создание в дальнейшем единой информационной базы не только на территории страны, но и за ее пределами. Как рассказал "Российской газете" заместитель главы службы Руслан Давыдов, уже ведутся переговоры по созданию информационного облака совместно с китайскими службами.
Примечательно, что даже открытие первой в стране таможни электронного формата прошло в формате интернет-конференции, приуроченной к Международному таможенному форуму.
Ожидается, что до конца года электронные таможни откроются сразу в нескольких регионах, в том числе в Калининградской области, на Северном Кавказе, на Урале, в Новороссийске, Владивостоке и Московской области.
Открытие электронного отделения позволит значительно облегчить процесс прохождения административных барьеров, ускорить процесс оформления экспортируемого и импортируемого товара, что, в свою очередь, приведет к созданию более положительных инвестиционных условий. Кроме того, наиболее важные операции декларирования будут автоматизированы, а принятие решений таможенного контроля будет осуществляться без влияния субъективных факторов, в частности, коррупции. Уже сейчас беспристрастный компьютер рассчитывает рисковую категорию компании, анализируя ее более чем по 30 пунктам, включая историю. В планах таможенных служб - полная автоматизация процесса регистрации деклараций к 2020 году. Сегодня же одну из категорий сотрудников, работающих на электронной таможне, составляют инспекторы, занимающихся декларациями, не попавшими под процесс электронных обработки и выпуска. При этом присутствие представителей внешнеторговых предприятий уже не требуется. При этом отмечается, что речи о сокращении рабочих мест в органах таможенной службы не идет. Скорее - о переквалификации сотрудников.
Кроме того, Федеральная таможенная служба надеется на создание в дальнейшем единой информационной базы не только на территории страны, но и за ее пределами. Как рассказал "Российской газете" заместитель главы службы Руслан Давыдов, уже ведутся переговоры по созданию информационного облака совместно с китайскими службами.
Примечательно, что даже открытие первой в стране таможни электронного формата прошло в формате интернет-конференции, приуроченной к Международному таможенному форуму.
Ожидается, что до конца года электронные таможни откроются сразу в нескольких регионах, в том числе в Калининградской области, на Северном Кавказе, на Урале, в Новороссийске, Владивостоке и Московской области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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