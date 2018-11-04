. Кроме того, наиболее важные операции декларирования будут автоматизированы, а принятие решений таможенного контроля будет осуществляться без влияния субъективных факторов, в частности, коррупции. Уже сейчас беспристрастный компьютер рассчитывает рисковую категорию компании, анализируя ее более чем по 30 пунктам, включая историю.. Сегодня же одну из категорий сотрудников, работающих на электронной таможне, составляют инспекторы, занимающихся декларациями, не попавшими под процесс электронных обработки и выпуска. При этом присутствие представителей внешнеторговых предприятий уже не требуется. При этом отмечается, что речи о сокращении рабочих мест в органах таможенной службы не идет. Скорее - о переквалификации сотрудников.Кроме того, Федеральная таможенная служба надеется на создание в дальнейшем. Как рассказал "Российской газете" заместитель главы службы Руслан Давыдов, уже ведутся переговоры по созданию информационного облака совместно с китайскими службами.Примечательно, что даже открытие первой в стране таможни электронного формата прошло в формате интернет-конференции, приуроченной к Международному таможенному форуму.